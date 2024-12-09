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Козина Мария Гордеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Мария Гордеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11019
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.11.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козин Николай Гордеевич
Отец - Козин Гордей Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Козина Мария Викторовна
Воспр. - Каменский Николай Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Козина Мария Гордеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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