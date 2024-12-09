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Козин Гордей Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Гордей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11019
Роль персоны
Отец
Дата события
29.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.11.1920
Возраст (лет)
42
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козин Николай Гордеевич
Отец - Козин Гордей Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Козина Мария Викторовна
Воспр. - Каменский Николай Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Козина Мария Гордеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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