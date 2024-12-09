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Уренцева Татьяна Емельяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Татьяна Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11018
Роль персоны
Мать
Дата события
29.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.11.1920
Возраст (лет)
24
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцева Мария Алексеевна
Отец - Уренцев Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Татьяна Емельяновна
Воспр. - Уренцев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Нина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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