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Туманов Николай Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Туманов Николай Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11016
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.11.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Туманов Николай Петрович
Отец - Туманов Петр Александрович, (Симский завод)
Мать - Туманова Екатерина Ивановна
Воспр. - Масленникова Анна Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Андриан Егорович, (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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