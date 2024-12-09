Туманова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманова Екатерина Ивановна

Туманова Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Туманова Екатерина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11016
Роль персоны
Мать
Дата события
26.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.11.1920
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Туманов Николай Петрович
Отец - Туманов Петр Александрович, (Симский завод)
Мать - Туманова Екатерина Ивановна
Воспр. - Масленникова Анна Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Туманов Андриан Егорович, (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.