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Решетов Валентин Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Валентин Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11015
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.11.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Решетов Валентин Алексеевич
Отец - Решетов Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Решетова Александра Дмитриевна
Воспр. - Решетов Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Решетова Мария Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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