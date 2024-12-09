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Решетов Алексей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Алексей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11015
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.11.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Решетов Валентин Алексеевич
Отец - Решетов Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Решетова Александра Дмитриевна
Воспр. - Решетов Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Решетова Мария Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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