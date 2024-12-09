Соколов Василий Лаврович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Василий Лаврович

Соколов Василий Лаврович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соколов Василий Лаврович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11013
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.11.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чевардина Зоя Ивановна
Отец - Чевардин Иван Андреевич, сверлильшик (Симский завод)
Мать - Чевардина Мария Семеновна (Пашкова ?)
Воспр. - Напалкова Наталья Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Соколов Василий Лаврович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.