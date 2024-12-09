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Уренцева Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Екатерина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11012
Роль персоны
Мать
Дата события
23.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.11.1920
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцев Алексей Николаевич
Отец - Уренцев Николай Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Екатерина Ивановна
Воспр. - Кручинин Григорий Исаакович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Агрипина Никоноровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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