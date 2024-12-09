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Прохорова Мария Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прохорова Мария Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11011
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.11.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прохоров Иван Степанович
Отец - Прохоров Степан Ефимович (Евфимиевич), (Симский завод)
Мать - Прохорова Варвара Никитична
Воспр. - Комлев Иван Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Прохорова Мария Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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