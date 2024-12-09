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Пупкова Агрипина Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупкова Агрипина Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11010
Роль персоны
Мать
Дата события
10.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.11.1920
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пупков Михаил Иванович
Отец - Пупков Иван Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Пупкова Агрипина Дмитриевна
Воспр. - Брылкин Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пупкова Александра Игнатьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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