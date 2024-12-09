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Маркова Марфа Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Маркова Марфа Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11009
Роль персоны
Мать
Дата события
10.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.11.1920
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Марков Дмитрий Михайлович
Отец - Марков Михаил Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Маркова Марфа Федоровна
Воспр. - Маркова Мария Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Осокин Петр Леонтьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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