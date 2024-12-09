Мызгина Степанида Сергеевна (Стефанида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМызгина Степанида Сергеевна (Стефанида)

Мызгина Степанида Сергеевна (Стефанида)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Степанида Сергеевна (Стефанида)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11008
Роль персоны
Мать
Дата события
09.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.11.1920
Возраст (лет)
24
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгин Михаил Васильевич
Отец - Мызгин Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Степанида Сергеевна (Стефанида)
Воспр. - Курдаков Петр Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лаптева Екатерина Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.