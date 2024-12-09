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Мызгин Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгин Василий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11008
Роль персоны
Отец
Дата события
09.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.11.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мызгин Михаил Васильевич
Отец - Мызгин Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мызгина Степанида Сергеевна (Стефанида)
Воспр. - Курдаков Петр Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лаптева Екатерина Сергеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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