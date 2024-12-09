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Нассонова Валентина Ивановна (Насонова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нассонова Валентина Ивановна (Насонова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11006
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.11.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.11.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Нассонова Валентина Ивановна (Насонова)
Отец - Нассонов Иван Васильевич (Насонов), гражданин (Симский завод)
Мать - Нассонова Серафима Николаевна (Кубарева ?)
Воспр. - Лебедев Гаврил Максимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мызгина Екатерина Васильевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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