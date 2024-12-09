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Рокутов Алексей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рокутов Алексей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11005
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Харчевников Борис Павлович
Отец - Харчевников Павел Павлович, гражданин, служащий (Симский завод)
Мать - Харчевникова Татьяна Ивановна
Воспр. - Буслаева Мария Алексеевна (ФИО - ?), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Рокутов Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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