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Малафеев Никонор Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеев Никонор Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11004
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Малофеев Павел Васильевич
Отец - Малофеев Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Малофеева Александра Андреевна
Воспр. - Малафеев Никонор Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Малафеева Евдокия Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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