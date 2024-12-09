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Уренцева Прасковья Егоровна (Георгиевна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Прасковья Егоровна (Георгиевна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11003
Роль персоны
Мать
Дата события
07.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.06.1920
Возраст (лет)
32
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцев Петр Григорьевич
Отец - Уренцев Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Уренцева Прасковья Егоровна (Георгиевна)
Воспр. - Зайцева Евдокия Георгиевна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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