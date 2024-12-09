Горшков Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Алексей Семенович

Горшков Алексей Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Алексей Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11002
Роль персоны
Отец
Дата события
05.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.06.1920
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Мария Алексеевна
Отец - Горшков Алексей Семенович, (Симский завод)
Мать - Горшкова Анастасия Дмитриевна (Наталья ?)
Воспр. - Заварзин Константин Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Заварзина Евфросиния Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.