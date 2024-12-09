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Гордеев Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гордеев Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11001
Роль персоны
Отец
Дата события
29.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин, служащий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.05.1920
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гордеев Леонид Петрович
Отец - Гордеев Петр Васильевич, гражданин, служащий (Симский завод)
Мать - Гордеева Феодосия Петровна
Воспр. - Гордеев Александр Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Прасковья Петровна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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