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Кузнецова Мария Борисовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Мария Борисовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11000
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.05.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Мария Борисовна
Отец - Кузнецов Борис Николаевич, чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Евдокия АРистарховна, чернорабочий
Воспр. - Кузнецова Матрона Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хлебников Павел Силантьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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