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Дрожженикова Евдокия Андреевна (Дроженникова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Евдокия Андреевна (Дроженникова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10999
Роль персоны
Мать
Дата события
27.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.05.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Мария Николаевна (Дроженникова)
Отец - Дрожжеников Николай Иванович (Дроженников), гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Евдокия Андреевна (Дроженникова)
Воспр. - Дрожженикова Ольга Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Масленников Иван Федорович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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