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Кузнецова Зоя Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Зоя Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10997
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.05.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Петр Дмитриевич
Отец - Кузнецов Дмитрий Авксентиевич, чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Александра Петровна, чернорабочий
Воспр. - Кузнецова Зоя Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Усачев Сергей Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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