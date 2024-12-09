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Кузнецов Дмитрий Авксентиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Дмитрий Авксентиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10997
Роль персоны
Отец
Дата события
24.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
чернорабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.05.1920
Возраст (лет)
45
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Петр Дмитриевич
Отец - Кузнецов Дмитрий Авксентиевич, чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Александра Петровна, чернорабочий
Воспр. - Кузнецова Зоя Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Усачев Сергей Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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