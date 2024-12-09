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Ревина Евгения Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ревина Евгения Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10996
Роль персоны
Мать
Дата события
18.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
чернорабочий
Дата крещения
18.05.1920
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ревин Петр Андреевич
Отец - Ревин Андрей Иванович, чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Ревина Евгения Михайловна, чернорабочий
Воспр. - Глекин Никита Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Прасковья Михайловна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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