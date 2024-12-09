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Харчевникова Вера Ильинична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевникова Вера Ильинична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10995
Роль персоны
Мать
Дата события
19.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.05.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Харчевников Константин Николаевич
Отец - Харчевников Николай Петрович , красноармеец, гражданин (Симский завод)
Мать - Харчевникова Вера Ильинична
Воспр. - Жуков Стефан Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Парова Александра Ильинична, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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