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Родионова Анна Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова Анна Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10994
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.05.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионова Анна Николаевна
Отец - Родионов Николай Фролович, чернорабочий (Симский завод)
Мать - Родионова Елена Петровна, чернорабочий, гражданин
Воспр. - Рындин Иван Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Мария Максимовна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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