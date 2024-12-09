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Родионов Николай Фролович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионов Николай Фролович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10994
Роль персоны
Отец
Дата события
15.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
чернорабочий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.05.1920
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионова Анна Николаевна
Отец - Родионов Николай Фролович, чернорабочий (Симский завод)
Мать - Родионова Елена Петровна, чернорабочий, гражданин
Воспр. - Рындин Иван Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Мария Максимовна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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