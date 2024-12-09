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Грибков Гаврил Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грибков Гаврил Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10993
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.05.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Грибков Гаврил Александрович
Отец - Грибков Александр Гаврилович, гражданин станции Симская СЗж.д. (Смоленская губерния, Гжатский уезд д. Андреевская)
Мать - Грибкова Евдокия Ионовна
Воспр. - Грибкова Надежда Гавриловна, гражданин (Смоленская губерния, Гжатский уезд)
Воспр. - Никульшин Василий Федорович, гражданин (Самарская губерния, г. Самара)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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