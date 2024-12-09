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Грибков Александр Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грибков Александр Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10993
Роль персоны
Отец
Дата события
03.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин станции Симская СЗж.д.
Н.П. приписки кратко
Смоленская губерния, Гжатский уезд д. Андреевская
Дата крещения
03.05.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Грибков Гаврил Александрович
Отец - Грибков Александр Гаврилович, гражданин станции Симская СЗж.д. (Смоленская губерния, Гжатский уезд д. Андреевская)
Мать - Грибкова Евдокия Ионовна
Воспр. - Грибкова Надежда Гавриловна, гражданин (Смоленская губерния, Гжатский уезд)
Воспр. - Никульшин Василий Федорович, гражданин (Самарская губерния, г. Самара)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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