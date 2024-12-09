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Гусев Петр Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гусев Петр Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10992
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.04.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гусев Петр Павлович
Отец - Гусев Павел Иванович, чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Гусева Анна Петровна, чернорабочий
Воспр. - Гусева Анна Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Земляков Иван Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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