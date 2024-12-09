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Кузнецов Семен Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Семен Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10991
Роль персоны
Отец
Дата события
17.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
чернорабочий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.04.1920
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Николай Семенович
Отец - Кузнецов Семен Павлович, чернорабочий (Симский завод)
Мать - Кузнецова Евдокия Ивановна, чернорабочий
Воспр. - Удалов Петр Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Удалова Прасковья Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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