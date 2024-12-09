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Брындина Таисия Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брындина Таисия Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10989
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.04.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брындина Таисия Алексеевна
Отец - Брындин Алексей Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Мать - Брындина Зиновия Тимофеевна (Зинаида ?)
Воспр. - Гудкова Елена Ивановна (Чертова зачеркнуто), вдова гражданина
Воспр. - Федеряев Илья Михайлович (Фидеряев), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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