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Брындин Алексей Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брындин Алексей Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10989
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.04.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брындина Таисия Алексеевна
Отец - Брындин Алексей Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Мать - Брындина Зиновия Тимофеевна (Зинаида ?)
Воспр. - Гудкова Елена Ивановна (Чертова зачеркнуто), вдова гражданина
Воспр. - Федеряев Илья Михайлович (Фидеряев), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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