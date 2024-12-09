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Буслаев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10988
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.04.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Субботина Евдокия Ивановна (Суботина)
Отец - Субботина Иван Матвеевич (Суботин), гражданин (Симский завод)
Мать - Субботина Анна Федоровна (Суботина)
Воспр. - Буслаев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Енбекова Татьяна Федоровна (Янбекова), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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