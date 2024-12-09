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Субботина Иван Матвеевич (Суботин)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина Иван Матвеевич (Суботин)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10988
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.04.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Субботина Евдокия Ивановна (Суботина)
Отец - Субботина Иван Матвеевич (Суботин), гражданин (Симский завод)
Мать - Субботина Анна Федоровна (Суботина)
Воспр. - Буслаев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Енбекова Татьяна Федоровна (Янбекова), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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