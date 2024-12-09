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Козлова Александра Федоровна (Напалкова ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлова Александра Федоровна (Напалкова ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10987
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чертов Иван Трофимович
Отец - Чертов Трофим Васильевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Чертова Пелагея Семеновна, рабочий
Воспр. - Козлова Александра Федоровна (Напалкова ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Николай Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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