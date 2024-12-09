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Чертов Иван Трофимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертов Иван Трофимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10987
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Чертов Иван Трофимович
Отец - Чертов Трофим Васильевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Чертова Пелагея Семеновна, рабочий
Воспр. - Козлова Александра Федоровна (Напалкова ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Николай Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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