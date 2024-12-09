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Решетов Иван Иванович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Иван Иванович (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10986
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Анна Ивановна
Отец - Напалков Иван Иванович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Евдокия Иосифовна, рабочий
Воспр. - Напалкова Акилина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Решетов Иван Иванович (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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