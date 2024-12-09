Напалкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапалкова Анна Ивановна

Напалкова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10986
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Анна Ивановна
Отец - Напалков Иван Иванович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Евдокия Иосифовна, рабочий
Воспр. - Напалкова Акилина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Решетов Иван Иванович (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.