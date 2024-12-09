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Симбирцев Григорий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцев Григорий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10985
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мартынов Алексей Павлович
Отец - Мартынов Павел Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мартынова Наталья Ивановна
Воспр. - Булыкина Варвара Васильевна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Григорий Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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