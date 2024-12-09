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Мартынов Алексей Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынов Алексей Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10985
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мартынов Алексей Павлович
Отец - Мартынов Павел Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мартынова Наталья Ивановна
Воспр. - Булыкина Варвара Васильевна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Григорий Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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