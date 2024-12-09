Субботина Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина Екатерина Трофимовна

Субботина Екатерина Трофимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина Екатерина Трофимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10984
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Субботина Екатерина Трофимовна
Отец - Субботин Трофим Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Субботина Апполинария Михайловна (Палинария)
Воспр. - Брылкин Владимир Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Анастасия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.