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Субботин Трофим Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботин Трофим Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10984
Роль персоны
Отец
Дата события
19.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.03.1920
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Субботина Екатерина Трофимовна
Отец - Субботин Трофим Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Субботина Апполинария Михайловна (Палинария)
Воспр. - Брылкин Владимир Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Анастасия Николаевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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