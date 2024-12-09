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Осокин Алексей Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Алексей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10983
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осокин Сергей Алексеевич
Отец - Осокин Алексей Федорович, (Симский завод)
Мать - Осокина Вера Осиповна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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