Китаева Пелагея Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаева Пелагея Фед.

Китаева Пелагея Фед.

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаева Пелагея Фед.
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10982
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шепелева Лидия Михайловна
Отец - Шепелев Михаил Ник., гражданин (Симский завод)
Мать - Шепелева Елизавета Фед.
Воспр. - Китаев Иван Фед., гражданин (Симский завод)
Воспр. - Китаева Пелагея Фед., дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.