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Шепелев Михаил Ник.

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелев Михаил Ник.
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10982
Роль персоны
Отец
Дата события
16.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.03.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шепелева Лидия Михайловна
Отец - Шепелев Михаил Ник., гражданин (Симский завод)
Мать - Шепелева Елизавета Фед.
Воспр. - Китаев Иван Фед., гражданин (Симский завод)
Воспр. - Китаева Пелагея Фед., дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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