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Соколов Алексей Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соколов Алексей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10981
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соколов Алексей Федорович
Отец - Соколов Федор Дмитриевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Соколова Мария Владимировна, рабочий
Воспр. - Жукова Евфимия Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Иван Александрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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