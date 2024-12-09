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Балыков Никита ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Балыков Никита ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10980
Роль персоны
Отец
Дата события
23.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Балыков Владимир Никитич
Отец - Балыков Никита ????, рабочий (Симский завод)
Мать - Балыкова Анна ????, рабочий
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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