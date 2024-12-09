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Шашкова Степанида (Петровна) (Стефанида)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Степанида (Петровна) (Стефанида)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10979
Роль персоны
Мать
Дата события
10.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий
Дата крещения
10.03.1920
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шашкова Стефанида Емельяновна (Таисия)
Отец - Шашков Емельян Васильевич, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Шашкова Степанида (Петровна) (Стефанида), рабочий
Воспр. - Комлева Александра Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сорокин георгий Алекс., гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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